Владимир Бортко оценил возвращение Алексея Серебрякова в Россию

Российский режиссер Владимир Бортко оценил возвращение актера Алексея Серебрякова в Россию. Своим мнением он поделился с «Комсомольской правдой».

«Поехал, подумал, поумнел и вернулся», — сказал Бортко. Режиссер отметил, что любит актерскую игру Серебрякова. Он также подчеркнул, что тот по-прежнему является востребованным артистом.

«Я очень рад, что светлая мысль к нему вернулась», — добавил Бортко о решении звезды фильма «Левиафан» вернуться на родину. По его словам, Серебряков во время пребывания в Канаде не отказывался от съемок в отечественных картинах. За последние несколько лет он сыграл в ряде кинолент.

Во вторник, 16 марта стало известно, что актер Алексей Серебряков покинул Канаду и вернулся в Россию. Его заметили на одной из кинопремьер в Москве. Артист не стал уточнять, по какой именно причине он решил покинуть страну.