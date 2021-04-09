Врач описал необычный симптом болезни Альцгеймера

Лунатизм во взрослом возрасте может быть симптомом болезни Альцгеймера, а также различных опухолей, заявил президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Его слова передает агентство «Москва».

«Если во взрослом состоянии внезапно развился лунатизм, а до этого не было, вот это достаточно серьезная ситуация», — отметил Бузунов. По словам специалиста, нужно обследовать человека и исключить серьезные патологии.

Бузунов напомнил, что лунатизм возникает у людей в возрасте трех-пяти лет и не отражается на их развитии. Расстройство может обостриться на фоне долгих стрессов.

Ранее стало известно, что хронический недосып может привести к внезапной смерти человека. Врач-сомнолог Ольга Курушина считает, что если человек не спит хотя бы одну ночь, он уже почувствует разбитость и усталость. Затем на второй день произойдет снижение памяти и внимания, а на третьи-четвертые сутки начнутся эпилептические приступы.