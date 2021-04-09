Вор разочаровался в украденном смартфоне и вернул его журналисту

Индийский журналист Дебаян Рой (Debayan Roy) стал жертвой вора, который выхватил телефон у него из рук, а затем вернул гаджет владельцу. Как рассказал сам потерпевший на своей странице в Twitter, злоумышленник расстроился из-за того, что у его жертвы оказался устаревший гаджет.

Инцидент произошел в метрополитене города Ноида индийского штата Уттар-Прадеш. Рой стоял на платформе в ожидании поезда и переписывался с кем-то по телефону. Неожиданно человек в черной маске выхватил его смартфон и убежал. Журналист рванулся за ним, но вор обернулся и направился в обратную сторону, навстречу своей жертве.

«Бро, я думал, что у тебя смартфон OnePlus 9 Pro (флагманская модель стоимостью от 80 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал разочаровавшийся злоумышленник, когда приблизился к Рою. После этого он кинул телефон журналиста на пол и снова убежал.

Часть подписчиков жертвы посмеялась над произошедшем. Другие решили уточнить, какая модель смартфона была в тот момент у Роя. Журналист ответил, что использует Samsung Galaxy S10 Plus, который внешне действительно напоминает OnePlus. После падения на пол девайс не пострадал, добавил он.