Зритель услышал крики блогера о помощи и спас его от смерти

Британский 12-летний школьник Кейден Котнуар (Caden Cotnoir) смотрел прямой эфир 13-летнего американского TikTok-блогера Трента Джарретта (Trent Jarrett), который катался на квадроцикле. Неожиданно мальчик попал в аварию, и молодой зритель спас его от смерти. Об этом сообщает Sky News.

Котнуар обратил внимание, что в какой-то момент картинка на стриме пропала. Спустя мгновение подросток услышал крики блогера о помощи. Как оказалось, Джарретт перевернулся на квадроцикле и оказался под транспортным средством, выбраться из под которого самостоятельно у него не получилось.

Американец не мог дотянуться до смартфона, поэтому решил прокричать своим немногочисленным зрителям номер телефона своего дедушки — единственный номер, который он помнил наизусть. Британский зритель записал цифры и передал телефон своему отчиму, который быстро связался с родственниками Джарретта. В результате мальчика спасли уже через 20 минут после звонка. При падении он получил незначительные порезы и ушибы, его здоровью теперь ничего не угрожает.

Вскоре подростки созвонились друг с другом через Zoom. Джарретт поблагодарил своего спасителя, после чего школьники из разных стран договорились когда-нибудь встретиться лично.