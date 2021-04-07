Мужчина нашел закопанную во дворе коробку и с трудом сдержал рвоту

Блогера Тони Хьюсмана (Tony Huisman) едва не стошнило после того, как он открыл найденную во дворе дома бетонную коробку. Ролик мужчины доступен в TikTok.

Хьюсман занимался садоводством, когда обнаружил в земле таинственный ящик. Мужчина раскопал его до основания и обнаружил крышку с двумя ручками. Эта крышка оказалась настолько тяжелой, что открыть бетонную коробку удалось только с помощью рычага. Однако содержимое не порадовало садовода.

«Вы никогда не поверите, что я нашел», — сказал Хьюсман перед тем, как снять крышку. На следующем кадре он отбегает в сторону от ящика, с трудом сдерживая рвотные рефлексы. Сверху он подписал, что таинственная коробка на самом деле оказалась отстойником для канализации.

Позже блогер отметил, что долгое время не подозревал, что на его участке может находиться отстойник. Предыдущие хозяева земли расположили клумбу на том месте, где была закопана бетонная коробка.

«Кто знает, сколько времени прошло с тех пор, как его чистили восемь с лишним лет назад? А содержимое по консистенции похоже на желе. Но не то желе, которое хочется съесть», — пошутил Хьюсман.

Всего за сутки ролик набрал почти пять миллионов просмотров. Некоторые зрители с юмором оценили находку блогера. Они подчеркнули, что Хьюсман нашел «явно не сокровище».