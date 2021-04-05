Женщина отправила матери свои эротические видео из-за ошибки Google

Блогерша Кара Тонин (Kara Tonin) рассказала историю о том, как случайно отправила матери свое эротическое видео. Всему виной оказалась ошибка программы «Google Фото». Ролик с объяснением инцидента доступен в TikTok.

Тонин пояснила, что в приложении «Google Фото» есть функция, которая распознает лица людей на видео и фотографиях. Благодаря этому пользователи могут создать отдельный альбом, в который автоматически будут загружаться все медиафайлы с запечатленным на них определенным человеком. Блогерша сделала такой альбом для своего сына Джоша, а затем поделилась им с мамой (бабушкой ребенка).

Женщина не заметила, как в папку попало эротическое видео, которое Тонин записывала, чтобы «оживить свои отношения» с возлюбленным. Оно оказалось там, потому что алгоритмы Google распознали на ролике фотографию Джоша, которая висела на заднем плане на холодильнике.

«Мне очень жаль, мама», — заключила Тонин свой рассказ.

За три дня ролик блогерши в TikTok набрал более 400 тысяч лайков. Зрители поддержали Тонин и пришли в ужас от того, какой стыд ей пришлось пережить. Некоторые из них написали, что вряд ли смогли бы оправиться после такого позора.