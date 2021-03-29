В сети обсудили самые стыдные отправленные по ошибке сообщения

Пользователи сети и слушатели одной из австралийских радиостанций поделились историями о самых стыдных недоразумениях, связанных с электронными письмами и сообщениями, которые они когда-либо отправляли или получали. Их рассказы публикует Daily Mail.

Одна из пользовательниц сообщила, что, когда она была в восьмом классе, ее учительница по ошибке отправила ученикам ссылку на порно вместо ссылки на их оценки. Ее оплошность быстро обнаружили родители детей. В школе провели собрание, на котором обсудили этот поступок, после чего учительница не появлялась в школе в течение нескольких недель.

«Несколько лет назад я написала своему психотерапевту письмо о том, что меня больше привлекают женщины, а не мужчины. К сожалению, я случайно отправила его своему мужу, а не психотерапевту», — поделилась другая пользовательница самым позорным воспоминанием.

Еще одна женщина решила разослать коллегам фотографию своего новорожденного ребенка. Только после отправки она заметила на заднем плане себя с раздвинутыми врачами ногами.

Еще один пользователь признался, что однажды по ошибке отправил признание в любви своему боссу вместо своей возлюбленной. Автор другой истории как-то утром решил поделиться с другом подробностями своего похода в туалет, но разослал письмо всем контактам с таким же именем, в том числе человеку, у которого он несколько лет назад брал интервью.