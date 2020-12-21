В сети перечислили самые глупые фразы американцев

Блогер с ником Voidable из Австралии попросил подписчиков перечислить самые глупые фразы, которые они когда-либо слышали от жителей США. За несколько дней его пост в TikTok набрал почти полмиллиона просмотров.

«Помню, как я однажды поспорил с американцем, который был уверен, что в США 40 штатов. Напомню, он американец. А штатов на самом деле 50», — рассказал Voidable. В комментариях под его видео другие пользователи сети поделились тем, какие оплошности жители США допускали в общении с ними.

«Я немец, а один американец однажды спросил меня, есть ли у нас в Германии машины вроде Volkswagen или Mercedes», — написал Potterhead.

«Одна девушка сказала, что мои шутки про извержение Везувия бестактны. Она была уверена, что оно случилось в 2008 году», — поделился Amauman. Пользовательница из Австрии пожаловалась на то, что ее собеседники часто путают ее с австралийкой и спрашивают, ездит ли она в школу на кенгуру.

Некоторые посетовали на плохие познания американцев в географии. По мнению собеседника одного из пользователей, Париж был столицей Италии. Другие считали, что Австралия находится в Европе, или же уверяли, что в Бразилии нет пляжей. «Когда я переехал в США из Саудовской Аравии, официантка по имени Эшли спросила меня, идет ли в Исламе снег», — написал dointhemoest.

«Однажды выпускник Гарварда спросил моего отца, за сколько часов можно доехать на машине от Нью-Йорка до Ирландии», — рассказала Travelbugbee. Юзеры также поделились историями о том, как американцев удивляло, что в других странах тоже пользуются электричеством, покупают iPhone, ходят в рестораны или выбирают президентов.