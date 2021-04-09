В России разрешили делать антисептики из конфискованного спирта

Российские власти разрешили в текущем году делать антисептики из конфискованного этилового спирта или спиртосодержащей продукции крепостью от 75 градусов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Сырьем для антисептиков может стать продукция, которая производилась и реализовывалась без необходимых лицензий или документов, подтверждающих легальность. Спирт будут изымать и отправлять в лаборатории для исследования. Если конфискованную продукцию по результатам анализа признают пригодной, она бесплатно будет передана регионам.

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В апреле прошлого года Министерство финансов подготовило проект, который временно даст право производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. Выдавать временные разрешения будут компаниям, у которых есть оборудование, оснащенное автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. Для получения такого разрешения предприятиям не придется платить госпошлину.

До пандемии антисептики на внутренний рынок производили и поставляли около десяти крупных российских компаний. К весне 2020-го их число превысило 60. Однако эффективность большей части продукции оказалась недоказанной. В марте 2021 года проверка Роскачества показала, что оригинальных дезинфицирующих средств на российском розничном рынке практически нет.

Объем выпуска антисептиков в России составляет около 300 тысяч литров в сутки. Эксперты прогнозируют рост объемов потребления к 2024 году в 2,5–5 раз за счет изменений в гигиеническом поведении людей.