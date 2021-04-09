Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка

Уродливый галстук помешал полиции найти преступника, который ограбил банк в немецком городе Бад-Зоден-Зальмюнстер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля. Грабитель ворвался в банк, пригрозил кассиру пистолетом, получил деньги и скрылся. Какую сумму ему удалось похитить, не уточняется.

Когда полицейские стали опрашивать свидетелей, никто не смог описать лицо злоумышленника. Всех отвлек его цветастый галстук с рисунком в духе 1980-х годов. Кроме него, они запомнили лишь пистолет, который был у грабителя, и примерный возраст преступника — около 20 лет.

В 2015 году сообщалось, что двое неизвестных в костюмах панд ограбили газетный киоск в британском графстве Линкольншир. Аналогичный случай произошел в Мексике, но там бандиты, напавшие на ювелирный магазин, были одеты в костюмы зомби.