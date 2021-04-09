Неадекватный мужчина в трусах пробрался в российскую школу и попал на видео

Житель Новороссийска пробрался в школу, буянил, пугал учеников и попал на видео. Ролик со звуком опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как двое силовиков стоят на лестнице у входа на цокольный этаж, откуда раздаются вопли. Далее видно, как кричащий мужчина начинает бежать в одних трусах и с куском плиты в руках. Когда он поднимается наверх и выбегает на улицу, люди в форме валят его на землю.

Очевидица рассказала газете «НАША», что инцидент произошел 8 апреля. Россиянин был в неадекватном состоянии, предположительно, под наркотиками. Его увезли в отдел полиции.