Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Лондону в связи со смертью мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Свое сообщение он разместил в Twitter.

Политик написал, что смерть герцога стала невосполнимой потерей для британцев и Украина в эти минуты скорбит вместе с жителями Соединенного Королевства. «Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и быть примером для будущих поколений», — добавил Зеленский.

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Принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. Через два месяца, 10 июня, ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.

1 марта Филиппа перевели в госпиталь Святого Варфоломея для обследования, связанного с хроническим заболеванием сердца. Спустя два дня он перенес операцию на сердце. 16 марта супруга британской королевы выписали из больницы.