В России утвердили порядок покупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

В России утвердили порядок покупки лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. Закупками препаратов займется Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. «Круг добра» также будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями.

В постановлении уточняется, что, если ребенок находится на амбулаторном лечении, родители могут получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

Согласно документу, для поддержки детей, которым требуется помощь «Круга добра», будет действовать специальный информационный ресурс. Он станет частью единой государственной системы в сфере здравоохранения. На нем будут собраны заявки регионов на лекарства, заявления родителей, а также предоставлен перечень заболеваний, с которыми работает фонд.

6 января президент Владимир Путин подписал указ об учреждении фонда «Круг добра». Его главой был избран основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, созданная им организация работает в Санкт-Петербурге с 2010 года. Фонд будет пополняться за счет налогов для физических лиц свыше пяти миллионов рублей в год.