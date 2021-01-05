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Путин объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Планируется, что фонд будет пополняться за счет налогов для физических лиц свыше пяти миллионов рублей в год.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда - мы договаривались об этом — поддержки детей с тяжелым и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе, редкими, так называемыми орфанными заболеваниями», — сказал Путин.

По словам главы государства, фонд решили назвать «Кругом добра».

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