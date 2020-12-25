Россия
 
Последние новости
«Роскосмос» вслед за США ввел санкции против производителя «Союзов»
Повстанцы в ЦАР объявили о возобновлении боев перед выборами
Зеленский пообещал переформатировать Конституционный суд
Объяснена неспособность бедных разбогатеть в России
В России рассказали о возможном продлении льготной ипотеки
Макгрегор снова станет отцом
Начальника колонии с «цапком»-крабоедом отдали под суд
Россиянам назвали способ получить новогоднюю выплату на детей в декабре
Поехавшая в Крым россиянка сравнила его с Турцией и пожаловалась на «бешеные цены»
Малахов предложил миллион рублей бывшей жене Джигарханяна за появление у гроба
Новости партнеров
Прослушать новость

Производитель жизненно важного препарата возобновит поставки в Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Израильская компания «Тева» возобновит поставки жизненно важного препарата «Купренил» в Россию, сообщила активистка Виктория Рыжкова. Ее слова передает портал «Такие дела».

Лекарство необходимо людям с редким генетическим заболеванием Вильсона — Коновалова, которое связано с накоплением меди в организме.

Виктория рассказала, что получила письмо от производителя препарата, где сообщалось, что им удалось добиться повышения закупочной цены в России. Проблема с поставками «Купренила», по ее словам, возникла из-за того, что его стоимость не менялась много лет, поэтому производителю было невыгодно поставлять лекарство. Разница между стоимостью в Европе и в России составляет около шести тысяч рублей.

В пресс-службе «Тевы» рассказали, что Минздрав перерегистрировал отпускную цену на препарат, что позволит производителю восстановить поставки в Россию. Существует также отечественный аналог «Купренила», он зарегистрирован в России, но его никто не производит, добавила Рыжкова.

Ранее стало известно, что российские аптеки перестали продавать «Купренил». Прекращение поставок препарата оставило бы без лекарств около пяти тысяч человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Производитель возобновит поставки жизненно важного препарата «Купренил» в Россию
В России перестали продавать жизненно важный препарат
Российские аптеки обнаружили дефицит известного антидепрессанта