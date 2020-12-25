Производитель жизненно важного препарата возобновит поставки в Россию

Израильская компания «Тева» возобновит поставки жизненно важного препарата «Купренил» в Россию, сообщила активистка Виктория Рыжкова. Ее слова передает портал «Такие дела».

Лекарство необходимо людям с редким генетическим заболеванием Вильсона — Коновалова, которое связано с накоплением меди в организме.

Виктория рассказала, что получила письмо от производителя препарата, где сообщалось, что им удалось добиться повышения закупочной цены в России. Проблема с поставками «Купренила», по ее словам, возникла из-за того, что его стоимость не менялась много лет, поэтому производителю было невыгодно поставлять лекарство. Разница между стоимостью в Европе и в России составляет около шести тысяч рублей.

В пресс-службе «Тевы» рассказали, что Минздрав перерегистрировал отпускную цену на препарат, что позволит производителю восстановить поставки в Россию. Существует также отечественный аналог «Купренила», он зарегистрирован в России, но его никто не производит, добавила Рыжкова.

Ранее стало известно, что российские аптеки перестали продавать «Купренил». Прекращение поставок препарата оставило бы без лекарств около пяти тысяч человек.