Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым

В турецкой области Чанаккале семья приняла незнакомого мужчину за умершего родственника и похоронила его. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

89-летний Реджеп Челик (Recep Çelik) лечился от рака в той же больнице, где лежал 69-летний Реджеп Йылмаз (Recep Yılmaz), болевший COVID-19. Когда в другой больнице освободилось место в реанимации, Йылмаза перевели туда и по ошибке зарегистрировали под фамилией Челик. В тот же день он скончался.

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Из-за перепутанного имени о смерти Йылмаза сообщили родственникам Челика. Они были удивлены, что ее причиной стал COVID-19, однако забрали тело и похоронили его. Ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, не позволяли им приближаться к покойному, поэтому ошибка осталась незамеченной.

На следующий день в больнице обнаружили, что Челик по-прежнему жив, и сообщили его родственникам о произошедшей путанице. Главный врач заверил, что ошибка касалась лишь документов, но не лечения. «К тому же они очень похожи, — добавил он. — У обоих одинаковые шрамы от операций и огромная родинка на голове».

Ранее сообщалось, что жительница французского города Сен-Жозеф, департамент Луара, по ошибке признанная умершей, третий год не может доказать чиновникам, что жива. После регистрации смерти Пушан осталась без удостоверения личности, водительских прав, счета в банке, медицинской страховки и каких-либо документов, которые подтверждали бы ее существование.