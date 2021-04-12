Диетолог рассказала о способе похудения без сокращения размера порций

Австралийский диетолог Пола Норрис (Paula Norris) рассказала о способе похудения без сокращения размера порций. Для этого нужно заменить некоторые ингредиенты на менее калорийные, пишет издание Daily Mail.

По мнению эксперта, хорошей альтернативой сметане может служить йогурт без добавок. Выгода очевидна: в 50 граммах йогурта всего 30 килокалорий, то есть в 5,6 раза меньше, чем в том же количестве сметаны.

Норрис рекомендует отказаться и от майонеза в салатах. Вместо него можно использовать самодельную смесь, состоящую из двух столовых ложек йогурта, одной столовой ложки дижонской горчицы, одной столовой ложки лимонного сока, а также соли и перца. Калорийность двух с половиной ложек майонеза составляет 206 килокалорий, а этой смеси — всего 25 килокалорий.

Также диетолог предлагает заменить сыд чеддер на пармезан. Поскольку пармезан обладает более сильным вкусом, его количество без всякого ущерба можно сократить вдвое. Замена 40 граммов чеддера на 20 граммов пармезана позволяет сэкономить 45 килокалорий.

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.