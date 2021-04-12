Женщина купила куртку и нашла в кармане вставную челюсть

Жительница английского города Дамбартон приобрела куртку и обнаружила в кармане вставные челюсти. На размещенный в Facebook пост обратили внимание журналисты Daily Star.

Согласно материалу, Мелисса Хопкинс (Melissa Hopkins) купила серый пуховик бренда George в супермаркете Asda за 30 фунтов стерлингов (три тысячи рублей). На выходе из магазина женщина нашла в правом кармане изделия нижнюю вставную челюсть. «Обращаюсь к жителю Дамбартона, который потерял свои зубы. Я обнаружила их в правом кармане куртки в Asda. Если вам интересно, они сейчас в супермаркете вместе с пуховиком», — написала женщина на своей странице в Facebook.

Представители Asda прокомментировали произошедшую ситуацию. «Мы понимаем, что от наших низких цен покупатели роняют челюсти, но не ожидали, что это может зайти так далеко! Мы не понимаем, как эти вставные зубы оказались в новой куртке. Если кто-нибудь из вас сегодня вечером ощутит некоторые трудности с пережевыванием ужина, то можете забрать свои протезы из нашего магазина в Дамбартоне», — посмеялись они.

Ранее в апреле женщина купила подержанную вещь и обнаружила в ней тайное послание. Согласно материалу, Джоанн (JoAnn) купила пиджак красного цвета в неназванном благотворительном магазине. По приезде домой женщина обнаружила в кармане приколотый на булавку белый клочок бумаги. Американка достала записку и увидела, что на ней было написано: «Похороните меня в этом наряде».