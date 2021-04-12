Поклонская попала под капельницу

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

«Отхожу от ваших комментариев», — написала она. Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах обратилась за медицинской помощью. Пользователи социальной сети пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политических деятелей. По ее мнению, после 2014 года международная политика «уверенно шагает по наклонной». «Кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое», — заявила она.