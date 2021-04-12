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ФСО разрешила роботу «Федору» повернуть голову при Путине

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Фото: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ / РИА Новости

Федеральная служба охраны (ФСО) разрешила прототипу робота «Федора» повернуть голову во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов.

По его словам, оператор робота под присмотрим представителя ФСО осуществил поворот головы к российскому лидеру в качестве приветствия. Давыдов добавил, что «Федор» продемонстрировал президенту и другие свое умения, например, прокатился на квадроцикле. Эксперт также заявил, что прорабатывался вопрос полного отключения всех систем, если что-то пойдет не так во время встречи.

Отмечается, что антропоморфный робот был продемонстрирован главе государства в 2015 году на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. Позже «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом.

Ранее робота «Федора» заподозрили в причастности к трещине на Международной космической станции (МКС), из-за которой произошла утечка кислорода.

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