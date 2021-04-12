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Россияне рассказали о желании переселиться на другую планету

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Фото: NASA / Global look

Большинство жителей России не хотели бы покидать Землю. О желании россиян переселиться на другую планету говорится в исследовании холдинга «Ромир», передает РИА Новости.

По результатам опроса, остаться на нашей планете захотели 67 процентов россиян. Еще 13 процентов опрошенных выразили желание покинуть Землю и переселиться на другую планету. Остальные 20 процентов затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился в марте 2021 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.

В прошлом году ученые Саутгемптонского университета в Великобритании выяснили, что Земля оказалась пригодной для жизни благодаря случайному совпадению. Результаты научного исследования указали на то, что обитаемые планеты встречаются в галактике гораздо реже, чем считалось ранее.

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