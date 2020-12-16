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Жизнь на Земле оказалась случайным совпадением

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Изображение: Public Domain / Wikimedia

Ученые Саутгемптонского университета в Великобритании выяснили, что Земля оказалась пригодной для жизни благодаря случайному совпадению. Результаты научного исследования указывают на то, что обитаемые планеты встречаются в галактике гораздо реже, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты смоделировали эволюцию климата на ста тысячах случайно сгенерированных планет, при этом каждая планета прогонялась через симуляцию сто раз. Известно, что Земля имела стабильные условия для существования живых организмов в течение трех миллиардов лет. Однако при этом биосфере угрожают такие глобальные катастрофы, как извержения супервулканов, падение астероидов и комет, солнечные вспышки и взрывы близких сверхновых.

Оказалось, что большинство планет, которые оказывались пригодными для жизни в течение всех трех миллиардов лет, не всегда сохраняли условия для жизни в других симуляциях. Из ста тысяч планет лишь девять процентов (8700) были обитаемыми хотя бы один раз, из них почти все были обитаемыми менее 50 раз, а 4500 планет оставались пригодными для жизни менее 10 раз из ста. Это указывает на то, что Земля до сих пор обитаема отчасти из-за случайности. Наиболее вероятным является сценарий, при котором Земля теряет биосферу из-за глобальной катастрофы.

По словам ученых, результаты говорят о том, что подавляющее большинство потенциально пригодных для жизни планет в Млечном Пути на самом деле необитаемы.

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