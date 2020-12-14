Обнаружен двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы

Астрономы обнаружили возможного двойника таинственной девятой планеты Солнечной системы, находящегося в 336 световых лет от Земли. Этот объект по размеру сравним с Юпитером и массой в 11 раз его превосходит, а его орбита располагается очень далеко от родительских звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Ученые обнаружили экзопланету, которая находится на большом расстоянии от двойной звезды HD 106906 и кольца ледяных обломков. В Солнечной системе аналогичное кольцо называется Поясом Койпера и находится за орбитой Нептуна. Газовый гигант сформировался вместе со звездой 15 миллионов лет назад, что указывает на то, что девятая планета могла возникнуть еще на заре существования Солнечной системы возрастом 4,6 миллиарда лет назад.

Экзопланета находится чрезвычайно далеко от пары молодых звезд, и расстояние более чем в 730 раз превышает расстояние Земли от Солнца. Это делает сложным расчет параметров орбиты, которая оказалась вытянутой и наклонной. Ученые считают, что причиной стало то, что изначально планета мигрировала ближе к двойной звезде, после чего из-за гравитационного эффекта оказалась почти выброшенной из системы. Проходящая мимо звезда сумела стабилизировать орбиту газового гиганта.

Астрономы считают, что подобный сценарий мог реализоваться в случае с девятой планетой Солнечной системы. Она могла образоваться во внутренней части Солнечной системы и быть выброшена из нее в результате взаимодействия с Юпитером, после чего ее орбиту стабилизировало гравитационное поле проходящих мимо звезд.