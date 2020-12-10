На соседней звезде зафиксировали смертоносный взрыв

Ученые Сиднейского университета в Австралии выяснили, что красные карлики порождают мощные взрывы, смертоносные для живых существ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal.

Результаты исследования указывают на вероятную безжизненность двух планет, находящихся на орбите вокруг Проксимы Центавра, располагающейся по соседству с Солнцем на дистанции 4,2 световых года. Поскольку красные звезды (или М-карлики), к которым относится Проксима Центавра, холоднее, чем Солнце, планеты должны находиться достаточно близко к светилу, чтобы на них могла существовать жидкая вода. Однако такое расположение зоны обитаемости делает планету уязвимой для звездных вспышек и корональных выбросов массы.

При корональных выбросах массы происходят чрезвычайно мощные выбросы ионизированной плазмы и излучения. При этом М-карлики являются самым распространенным типом звезд в галактиках.

Исследователям удалось связать наблюдаемую оптическую вспышку на Проксима Центавра с зафиксированным радиовсплеском, характеристики которого указывают на чрезвычайно сильное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. Атмосфера экзопланет может подвергаться интенсивной эрозии и, в конце концов, исчезать.