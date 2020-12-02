В РАН оценили вероятность внезапного взрыва Солнца

В Российской академии наук (РАН) оценили вероятность внезапного взрыва Солнца. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал в интервью РИА Новости, что это маловероятно.

«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Солнце внезапно взорваться.

Ученый добавил, что катастрофическое внешнее воздействие на Солнце может оказать взрыв соседней звезды. Однако, по его словам, «у нас тихое место в галактике, поэтому в нашей окрестности сверхновые крайне редки». Ближайшие к Земле звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. «Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов», — успокоил Петрукович.

Директор института также рассказал в ходе интервью, что можно предположить появление «злобных инопланетян», которые «покорят» землян.

29 ноября на Солнце произошел взрыв, ставший самой мощной вспышкой за последние три года. Ей был присвоен четвертый балл по пятибалльной шкале. Взрыв произошел на стороне Солнца, невидимой с Земли, поэтому существует вероятность, что мощность вспышки была значительно сильнее, чем это следует из показаний космических детекторов рентгеновского излучения.