«Союз» со спутником Falcon Eye стартовал с космодрома во Франции

Российская ракета-носитель «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye успешно стартовала с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Прямая трансляция запуска велась на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Спутник должен быть выведен на орбиту на высоте 611 километров и отделиться от ракеты через 58 минут 45 секунд после ее старта.

FalconEye — это программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Космический аппарат изготовлен в Европе консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.

В ноябре сообщалось, что в 2021 году в интересах британской компании OneWeb будет запущено от восьми до десяти средних ракет «Союз». Старты планируется проводить с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).

14 октября ракета «Союз-2.1а» с самым быстрым пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовал с космодрома Байконур к МКС.