Россия запустит военный спутник НАТО

В конце декабря российская ракета «Союз-СТ-А» доставит на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах Франции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, запуск ракеты с космическим аппаратом оптико-электронной разведки запланирован на 28 декабря.

Изначально старт носителя с военым спутником намечался на апрель, однако был перенесен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и закрытия космодрома Куру из-за коронавируса.

В июне 2018 года агентство, ссылаясь на источник в европейской космической отрасли, сообщило, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.