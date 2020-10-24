Рогозин напомнил о «черном дне» космонавтики

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter назвал 24 октября для советской и российской космонавтики «черным днем», в который не проводятся ракетные пуски.

Менеджер напомнил о трагедии, произошедшей 60 лет назад, в 1960 году, на космодроме Байконур, когда в огне погибло 74 человека. «За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41», — отметил глава госкорпорации.

Рогозин напомнил, что ровно три года спустя после этого, 24 октября 1963 года, на полигоне произошла еще одна катастрофа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-9А, в ходе которой погибло 8 человек. «Пуски ракет в этот день по традиции не проводятся», — написал менеджер.

В октябре Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути, прошедшем под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, заявил, что к 2025 году в «Роскосмосе» будет обеспечена практически полная импортонезависимость.

В том же месяце SpaceNews написало, что пуск средней ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17» стал, вероятно, последним, за который НАСА заплатило «Роскосмосу».