Назван год обретения «Роскосмосом» независимости от остального мира

На совещании по развитию Северного морского пути, прошедшем под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал год обретения госкорпорацией независимости от комплектующих, создаваемых в остальном мире. Заявление менеджера передает ТАСС.

«Большое внимание при реализации космической деятельности нами уделяется вопросам импортонезависимости. Планируем, что к 2025 году мы обеспечим практически полную независимость в этом деле», — сказал Рогозин.

В публикации агентство напоминает, что российская электронная компонентная база подразделяется на разработанную и произведенную в России и разработанную в России, но произведенную за рубежом.

В октябре SpaceNews написало, что пуск средней ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17» стал, вероятно, последним, за который НАСА заплатило «Роскосмосу». Американское издание отмечало, что данное обстоятельство свидетельствует о «конце эпохи для НАСА», которое теперь для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) будет использовать не «Союз МС-17», а собственные космические корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner.

В апреле 2018 года гендиректор предприятия «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.