В США заявили о конце эпохи «Союзов»

Пуск средней ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17» стал, вероятно, последним, за который НАСА заплатило «Роскосмосу», пишет SpaceNews.

Американское издание отмечает, что данное обстоятельство свидетельствует о «конце эпохи для НАСА», которое теперь для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) будет использовать не «Союз МС-17», а собственные космические корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner.

SpaceNews уверено, что в будущем НАСА продолжит пользоваться российскими «Союзами МС», а «Роскосмос» после прохождения сертификации американскими космическими кораблями начнет использовать американские Crew Dragon и CST-100 Starliner. Издание отмечает, что в таком случае США не будут платить России за смешанные экипажи на «Союзе МС».

SpaceNews отмечает, что за последнюю пусковую услугу НАСА заплатило «Роскосмосу» 90,25 миллиона долларов.

Пуск «Союза-2.1а» с «Союзом МС-17» состоялся 14 октября в 08:45 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. На борту космического корабля находились российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Сближение космического корабля с МКС произошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Успешная стыковка «Союза МС-17» и МКС состоялась в 11:53.

В октябре эксперт в области советской и российской космонавтики Анатолий Зак сообщил, что первый полет российского космонавта к МКС на американском космическом корабле Crew Dragon запланирован на середину сентября 2021 года.

30 мая состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с Crew Dragon к МКС. На борту космического корабля находились астронавты Даглас Херли и Боб Бенкен. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор и до 30 мая для доставки астронавтов на МКС американцы пользовались исключительно российскими «Союзами».