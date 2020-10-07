Российский космонавт впервые полетит на американском Crew Dragon

Первый полет российского космонавта к Международной космической станции (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon запланирован на середину сентября 2021 года, сообщил в Twitter эксперт в области советской и российской космонавтики Анатолий Зак.

Специалист отметил, что данный полет может состояться в рамках третьей коммерческой миссии Crew Dragon к МКС. Также эксперт отметил, что использование американского космического корабля может привести к увеличению численности астронавтов и космонавтов на околоземной станции до 14 человек.

Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор и до 30 мая для доставки астронавтов на МКС американцы пользовалось российскими «Союзами».