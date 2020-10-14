«Роскосмос» из космоса показал «сверхбыстрый» пуск «Союза»

«Роскосмос» показал пуск средней ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17» из космоса.

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Соответствующий старт состоялся 14 октября в 08:45 по московскому времени со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. На борту «Союз МС-17» находятся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт Кэтлин Рубинс.

Сближение космического корабля с Международной космической станцией (МКС) произойдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Стыковка «Союз МС-17» и МКС запланирована на 11:53.

В октябре эксперт в области советской и российской космонавтики Анатолий Зак сообщил, что первый полет российского космонавта к МКС на американском космическом корабле Crew Dragon запланирован на середину сентября 2021 года.