«Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовал к МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» к МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

По плану, этот полет станет самым коротким по времени. Корабль сделает всего два оборота вокруг Земли, стыковка со станцией запланирована на 11:52 мск, всего через три часа после старта.

Агентство напоминает, что нынешний рекорд по скорости доставки экипажей на МКС был достигнут в сентябре 2017 года, он составляет 5 часов 38 минут.

На борту «Союза» летят российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Новый экипаж пробудет в космосе 177 дней.