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09:09, 23 июня 2026Мир

В управлении нацразведки США ликвидируют сотни должностей

В управлении нацразведки США начались масштабные сокращения по требованию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В управлении директора национальной разведки США начались массовые увольнения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

«Увольнения в рамках "глубинного государства" начались», — заявил собеседник канала, отказавшись уточнить число сокращенных сотрудников.

По данным источников, исполняющий обязанности директора ведомства Билл Пулте, назначенный на должность Дональдом Трампом, рассматривал возможность сокращения сотен рабочих мест в Управлении директора нацразведки США (ODNI).

Ожидается, что увольнения затронут Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Всем офисам поручено предоставить списки персонала с ранжированием для проведения сокращений.

Накануне ведущие демократы из разведывательных комитетов Сената и Палаты представителей направили Пулте письмо с предупреждением о рисках масштабного сокращения штата. Законодатели выразили обеспокоенность, что массовые увольнения могут поставить под угрозу миссию организации, созданной после терактов 11 сентября.

«Учитывая ваш недостаток опыта работы в разведывательном сообществе, трудно представить, что вы уже сформировали информированное мнение о том, как сократить ODNI», — написали сенатор Марк Уорнер и член палаты представителей Джим Хаймс.

Ранее Трамп в Truth Social написал, что поручил Пулте «незамедлительно сократить штат управления, вернув сотрудников в их ведомства». CNN также сообщает, что из коридоров офиса директора нацразведки были удалены все фотографии экс-главы ведомства Тулси Габбард, сделанные ее мужем-фотографом.

В мае глава нацразведки США Тулси Габбард подала в отставку из-за болезни мужа. По словам чиновницы, она приняла такое решение, чтобы поддержать супруга «в его борьбе с чрезвычайно редкой формой рака костей».

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