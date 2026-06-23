Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 23 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали температуру выше нормы

Синоптик Леус: 23 июня в Москве пройдет без осадков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вторник, 23 июня, в Москве и области пройдет преимущественно без осадков. Сухую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В этот день Москва и Московская область будут находиться под воздействием барического гребня с запада. По словам синоптика, он сохранит преимущественно солнечную и сухую погоду с температурой на один-два градуса выше климатической нормы в дневные часы. Столбики термометров в столице покажут плюс 23-25 градусов, а по области — плюс 21-26 градусов.

Северо-западный ветер, продолжил Леус, будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на нынешней неделе жителей столичного региона будут ждать температурные качели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о беспрецедентном масштабе атак ВСУ на Москву

    Россия заметно нарастила вывоз одной категории товаров

    Подросток-турист решил сделать фото и сорвался со скалы в России

    Москвичам пообещали температуру выше нормы

    В управлении нацразведки США ликвидируют сотни должностей

    Отменивший визит в США глава МИД Италии прокомментировал скандал с Трампом

    Стало известно о беспрецедентной интенсивности атак БПЛА на Москву

    Российский лыжник-чемпион назвал предательством выступление на ОИ в нейтральном статусе

    Врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами

    Прохор Шаляпин встретился с медведем в горах Сочи и снял его на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok