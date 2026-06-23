Москвичам пообещали температуру выше нормы

Синоптик Леус: 23 июня в Москве пройдет без осадков

Вторник, 23 июня, в Москве и области пройдет преимущественно без осадков. Сухую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В этот день Москва и Московская область будут находиться под воздействием барического гребня с запада. По словам синоптика, он сохранит преимущественно солнечную и сухую погоду с температурой на один-два градуса выше климатической нормы в дневные часы. Столбики термометров в столице покажут плюс 23-25 градусов, а по области — плюс 21-26 градусов.

Северо-западный ветер, продолжил Леус, будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на нынешней неделе жителей столичного региона будут ждать температурные качели.