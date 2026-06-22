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18:30, 22 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Синоптик Ильин: Москвичей ожидают температурные качели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На текущей неделе, с 22 по 28 июня, жителей Москвы и области ожидают температурные качели. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с 360.ru.

По словам эксперта, первая половина недели будет соответствовать климатической норме. Температура составит плюс 20-плюс 25 градусов. В понедельник местами могут пройти дожди и гроза, а во вторник и среду осадки прекратятся. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В четверг наступит похолодание, а дожди и грозы вернутся. Днем в четверг и пятницу температура составит плюс 16-плюс 21 градус, ночью — плюс 9-плюс 14 градусов.

Ранее сообщалось, что в июле температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы. Среднесуточный показатель составит около плюс 20 градусов.

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