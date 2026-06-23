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09:07, 23 июня 2026Спорт

Российский лыжник-чемпион назвал предательством выступление на ОИ в нейтральном статусе

Российский лыжник Крюков назвал предательством выступление на ОИ в нейтральном статусе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков высказал отношение к выступлению на Играх в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен отметил, что отказался бы от такого варианта. «Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна», — заявил Крюков.

Крюков — олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, спустя четыре года он взял серебро на Играх в Сочи в командном спринте. Россиянин отказался выступать на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В конце 2025-го нейтральный статус для участия в стартах получили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

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