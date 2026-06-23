Отменивший визит в США глава МИД Италии прокомментировал скандал с Трампом

Таяни: Италия должна была ответить на слова Трампа о Мелони

Италия должна была ответить на слова президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, передает Il Giornale.

«Это необъяснимо, возможно, отвлекающий маневр. Мы должны были ответить, мы заслуживаем уважения, и мы ответили», — отметил министр, комментируя скандал с американским лидером.

Министр напомнил, что Италия — страна с наибольшим количеством солдат в миссиях НАТО по всему миру, в том числе для защиты Запада. «Мы — образцовая страна, и мы также увеличиваем расходы на альянс», — сказал он.

Таяни объяснил, что отменил свой визит в Майами, чтобы дать «решительный ответ на оскорбление не только премьер-министра, но и всей Италии».

«Трамп, конечно, не обращался таким образом к [президенту России Владимиру] Путину или кому-либо еще, как он это делал с Мелони», — подчеркнул глава итальянского МИД.

Ранее Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Глава Белого дома подчеркнул, что не был обязан это делать, но ему было ее жаль и он согласился. Премьер Италии назвала это утверждение «полностью выдуманным», а глава МИД Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в США.

После этого глава Белого дома заявил, что больше не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве фаната из-за ее позиции по конфликту с Ираном.