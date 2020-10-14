НАСА назвало замену «Роскосмосу» в космосе

Семь стран присоединились к американской программе Artemis, предполагающей создание окололунной станции и высадке человека на поверхность естественного спутника Земли, сообщает SpaceNews. Космические агентства этих государств должны стать основными партнерами НАСА вместо «Роскосмоса» после того, как не ранее 2024 года Международная космическая станция (МКС) прекратит свое существование.

Издание называет страны, которые для США в будущем заменят Россию в космосе: Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Соответствующая церемония подписания соглашения, описывающего основные принципы сотрудничества между сторонами, прошла онлайн 13 октября.

Россия не стала подписывать данный договор. По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, программа Artemis и связанная с ней окололунная станция Gateway являются «американоцентричными».

«Одной из стран, которая публично сопротивлялась участию в соглашении, является Россия, страна, с которой НАСА работало в космосе почти 50 лет и на которую Соединенные Штаты до недавнего времени полагались, доставляя своих астронавтов на Международную космическую станцию», — напоминает Ars Technica.

Издание отмечает, что Россия все еще может присоединиться к соглашению.

В октябре член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что Россия могла бы догнать США по лунной программе, если бы создала ядерный буксир.