Раскрыт срок уничтожения всей Солнечной системы

Американские астрономы раскрыли срок уничтожения Солнечной системы. Они провели компьютерное моделирование, чтобы определить судьбу всех внешних планет, когда Солнце превратится в красного гиганта, а затем в белого карлика, потеряв половину массы. Результаты исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Калифорнийского технологического института в Пасадене и Мичиганского университета, опубликованы в The Astronomical Journal.

Согласно выводам специалистов, из-за того что масса Солнца уменьшится, орбиты планет-гигантов сильно расширятся. Орбиты Юпитера и Сатурна образуют новую стабильную конфигурацию с орбитальным резонансом 5:2 (на пять оборотов Юпитера вокруг Солнца приходится два оборота Сатурна). Хотя такой орбитальный резонанс наблюдается и сегодня, в будущем планеты станут более уязвимыми к возмущающим воздействиям пролетающих мимо Солнечной системы звезд.

В пределах следующих 30 миллиардов лет такие звезды вызовут крупномасштабную нестабильность в орбитах газовых гигантов, которая приведет к выбросу из Солнечной системы всех планет, кроме одной, в течение еще десяти миллиардов лет. Примерно через 50 миллиардов лет новое сближение со звездой в пределах 200 астрономических единиц избавит остывающее Солнце от последней планеты.

Таким образом, полное разрушение Солнечной системы произойдет в течение следующих 100 миллиардов лет. Это значительно больше, чем текущий возраст Вселенной, но меньше, чем следует из предыдущих оценок.