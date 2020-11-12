Рядом с Землей взорвались четыре звезды

Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) выяснили, что за последние 40 тысяч лет в окрестностях Солнечной системы вспыхнули четыре сверхновые, которые могли изменить климат Земли. Кратко об исследовании, опубликованном в International Journal of Astrobiology, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали образцы древесины на наличие изотопа углерода-14, который образуется, когда космические лучи бомбардируют атмосферу Земли. В годичных кольцах деревьев обычно накапливается одно и то же фоновое содержание изотопа углерода, однако специалисты выявили несколько пиков, когда концентрация углерода-14 резко возрастала. Некоторые ученые предполагали, что пики связаны с солнечными вспышками.

Однако в новой работе специалисты связали пики со сверхновыми. Они проверили, происходили ли взрывы звезд рядом с Землей за последние 40 тысяч лет, выявляя их по оставшимся после вспышки туманностям. Всего было выявлено восемь сверхновых, подходящих под критерии, однако четыре из них оказались наиболее подходящими кандидатами. Например, одна их них произошла на расстоянии 815 световых лет от Земли 13 тысяч лет назад. Это привело к повышению концентрации углерода-14 почти на три процента.

Пока неясно, какое воздействие могут оказать такие близкие сверхновые на жизнь на Земле.