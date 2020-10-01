Зафиксирован взрыв сверхновой рядом с Землей

Немецкие физики Мюнхенского технического университета зафиксировали свидетельства о вспышке сверхновой поблизости от Земли более двух миллионов лет назад. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали изотопный состав марганцевых корок с морского дна с помощью ускорительной масс-спектрометрии. Они обнаружили повышенное содержание изотопов марганца-53 и железа-60 в слоях отложений возрастом 2,5 миллиона лет. Для земных пород характерно обилие изотопов марганца-55, а марганец-53 обычно образуется в космосе и попадает на Землю с частичками пыли.

При вспышке сверхновой, когда взрывается массивная звезда, образуются различные тяжелые элементы, включая марганец и железо. Повышенная концентрация изотопа марганца-53 в земных породах может рассматриваться как признак того, что возле Солнечной системы произошел взрыв звезды. Сверхновая находилась достаточно далеко, чтобы нанести серьезный вред жизни на Земле, однако она могла спровоцировать всплеск космических лучей, бомбардирующих атмосферу, и привести к усиленному образованию облаков.

По оценкам исследователей, погибшая звезда должна была быть в 11-25 раз больше Солнца.