Определено точное количество темной энергии во Вселенной

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде (США) определили точное количество материи во Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи оценили, что материя составляет 31 процент общей массы Вселенной, при этом вся остальная доля относится к темной энергии. Для этого астрономы определили количество и массу галактических скоплений в единице объема со значениями, предсказанными теоретическими моделями. Так как галактические скопления сформировались из вещества, которое коллапсировало под действием собственной гравитации, их количество зависит от того, сколько материи присутствует во Вселенной.

Для определения массы скоплений ученые устанавливали орбиты входящих в них галактик. Результаты сошлись с данными, полученными другими методами, включая использование анизотропии космического микроволнового фона, барионные акустические колебания, сверхновые типа Ia и гравитационное линзирование.