Раскрыта тайна собирающейся взорваться Бетельгейзе

Ученые Австралийского национального университета раскрыли тайну истинного размера красного сверхгиганта Бетельгейзе, который находится на последнем этапе своего существования перед превращением в сверхновую. Ранее считалось, что диаметр собирающейся взорваться звезды сравним с диаметром орбиты Юпитера, однако оказалось, что размер Бетельгейзе на треть меньше предыдущих оценок. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Астрономы проанализировали данные фотометрических измерений, собранных с помощью космического прибора Solar Mass Ejection Imager на спутнике Coriolis во время беспрецедентного затемнения звезды. Им удалось зафиксировать радиальную пульсацию звезды с периодом примерно 185 дней (при радиальной пульсации звезда изменяет свой радиус, не меняя сферическую форму). На основе этого ученые построили теоретическую модель активности светила, предсказывающую возраст, вероятный радиус Бетельгейзе и расстояние до нее от Земли.

По словам специалистов, в настоящий момент в недрах Бетельгейзе горит гелий, и до превращения в сверхновую на самом деле должно пройти примерно еще 100 тысяч лет. Поскольку диаметр звезды достигает две трети предыдущей оценки, расстояние до него должно быть не больше 700 световых лет, а наиболее вероятное значение — 530 световых лет. Это достаточно далеко, чтобы вспышка сверхновой, когда Бетельгейзе взорвется, не нанесла вред жизни на Земле.