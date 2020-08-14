Раскрыта загадка таинственного затухания Бетельгейзе

Астрономы выяснили, что неожиданные и значительные периоды затемнения Бетельгейзе в конце 2019 и начале 2020 года, скорее всего, вызваны выбросом и охлаждением плотных горячих газов, и что звезда, возможно, переживает еще один период затемнения более чем на год раньше обычного срока. О раскрытии загадки таинственного затухания светила сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

В период с октября по ноябрь 2019 года космический телескоп Хаббл наблюдал перемещение плотного нагретого материала через атмосферу звезды со скоростью 322 тысячи километров в час. Через месяц несколько наземных телескопов зафиксировали уменьшение яркости в южном полушарии Бетельгейзе. К февралю 2020 года звезда потеряла более двух третей своего блеска, и это затемнение, видимое даже невооруженным глазом, спровоцировало слухи, что звезда скоро может стать сверхновой.

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Движущийся газ охладился на расстоянии миллионов километров от звезды; в результате сконденсировалась пыль, которая заблокировала южную часть звезды, что было зафиксировано астрономами в январе и феврале. Наблюдения с помощью телескопа Хаббл показали, что обнаруженная плазма не выбрасывалась из районов полюсов вращения звезды, как предсказывали звездные модели. Вместо этого вещество может отделяться от любой части поверхности светила.

Хотя Бетельгейзе теряет массу в 30 миллионов раз быстрее Солнца, недавняя активность привела к потере южным полушарием вещества, чей объем в два раза больше обычного.

Новые наблюдения, проведенные в июне-августе 2020 года, подтверждают, что звезда снова тускнеет. Бетельгейзе обычно проходит через циклы изменения яркости продолжительностью около 420 дней, и, поскольку предыдущий минимум пришелся на февраль 2020 года, это новое затемнение происходит более чем на год раньше.