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Найден источник таинственного сигнала из космоса

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Изображение: esa.int

Источником таинственного радиосигнала из космоса оказался магнетар SGR 1935+2154. Небесное тело испускало не только рентгеновское излучение, но и радиоволны, сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Сильный всплеск энергии, направленный от магнетара — нейтронной звезды с сильным магнитным полем — был зафиксирован космической обсерваторией Integral. Информация об этом была передана обсерваториям со всего мира. В частности, канадский радиотелескоп CHIME смог зафиксировать не только рентгеновское излучение, но и радиоволны, наблюдаемые в том же временном интервале.

После анализа ученые сделали вывод, что найденный шесть лет назад SGR 1935+2154 является источником как рентгеновского излучения, так и радиоволн. «Мы никогда ранее не видели, чтобы магнетары испускали радиоволны», — заявил итальянский астрофизик Сандро Мерехетти (Sandro Mereghetti).

По словам специалистов, нейтронные звезды играют ключевую роль в управлении целым рядом различных процессов во Вселенной. Мерехетти подчеркнул, что фиксация сигналов от магнетаров позволит выяснить происхождение этих загадочных объектов.

В декабре 2019 года британские ученые обнаружили источник радиоизлучения, направленный из созвездия Жертвенника. Источник связали с крупной звездой, прерывистые радиовспышки объяснили наличием звезды-спутника.

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