Из космоса пришел таинственный радиосигнал

Ученые Манчестерского университета в Великобритании обнаружили в созвездии Жертвенника источник радиоизлучения, который внезапно увеличил свою яркость в течение трех недель. Механизм этого явления пока не имеет объяснения, сообщает издание Science Alert.

Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Источник излучения совпал с местоположением крупной звезды (в 2,5 раза массивнее Солнца) TYC 8332-2529-1, удаленной от Земли на 1,8 тысячи световых лет. Ее яркость менялась в течение 21 дня. Исследователи изначально посчитали, что эти колебания обусловлены наличием на поверхности крупных пятен, однако выяснилось, что вокруг нее вращается звезда-спутник.

По мнению исследователей, радиовспышка была вызвана магнитной активностью крупной звезды, например, вспышкой. В то же время подобные вспышки характерны для карликовых звезд. Подобные вспышки также могут возникать в системах, где одна из звезд является гигантом, а другая подобна Солнцу, однако в этой системе нет солнцеподобных звезд. Невидимая звезда намного тусклее своего компаньона и в 1,5 раза массивнее Солнца, что позволяет исключить то, что она является белым карликом.

Ученые считают, что бинарная система относится к совершенно новому классу радиоисточников. Невидимый компаньон может являться нейтронной звездой или черной дырой.

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