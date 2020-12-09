Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы

Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца, в ночь на 10 декабря, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии науки.

Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря. Основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. «Планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток до середины 10 декабря», — считают ученые.

Это станет причиной резкого роста радиационной нагрузки на космические средства и колебаний магнитного поля у поверхности Земли. Кроме того, ученые отмечают, что вспышка приведет к тому, что область северных сияний может снизиться до широт 60-70 градусов. Их можно будет увидеть на более обширных пространствах.

Однако современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы. «Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся еще вблизи Солнца», — заключили специалисты.

В августе сообщалось, что Земля оказалась внутри массивного облака, частично возникшего в результате вспышки сверхновой. В настоящее время Земля движется через область, называемую Местным межзвездным облаком, состоящую из газа, пыли и плазмы. Считается, что оно может представлять собой остатки сверхновой, однако в этом случае в течение последних 33 тысяч лет должен был произойти резкий скачок в уровне изотопов железа-60.