Российские ученые показали доказательства занесения жизни на Землю из космоса и возникновения жизни до появления планеты. Об исследовании РИА Новости рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований, один из авторов научной работы Алексей Розанов.

Институт поделился несколькими кадрами окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри древнего метеорита Оргей, который упал во Франции в 1864 году.

С 2015 года, используя электронные микроскопы, российские ученые из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали качественные снимки. Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер. Полный альбом со снимками будет опубликован в ноябре.

«Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю — прим. «Ленты.ру») — это реальное явление», — отметил Розанов. По словам ученого, многие доказательства были найдены еще после падения метеорита, однако ученые интерпретировали факты немного иначе, «чтобы не пугать людей».

«Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего», — заключил ученый.