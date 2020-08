Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды

Земля оказалась внутри массивного облака, частично возникшего в результате вспышки сверхновой. Об этом свидетельствуют следы радиоактивных изотопов, оставшихся от взорвавшейся звезды на морском дне. Статья ученых из Австралийского национального университета опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обнаружили изотоп железа-60 в пяти образцах глубоководных отложений из двух мест, возрастом 33 тысячи лет. Период полураспада изотопа составляет 2,6 миллиона лет, что означает, что он полностью распадается через 15 миллионов лет. Поэтому любые количества железа-60 на Земле должны были попасть на планету из космоса, поскольку никакое железо-60 не могло «выжить» с момента образования планеты 4,6 миллиарда лет назад.

В настоящее время Земля движется через область, называемую Местным межзвездным облаком, состоящую из газа, пыли и плазмы. Считается, что оно может представлять собой остатки сверхновой, однако в этом случае в течение последних 33 тысяч лет должен был произойти резкий скачок в уровне изотопов железа-60, чего не наблюдается. Ученые объясняют это тем, что на самом деле не все Местное межзвездное облако имеет отношения к сверхновым, а присутствие изотопов в нем — совпадение.

Однако изотоп железо-60, скорее всего, на самом деле остался от вспышки сверхновой, но ядра атомов были захвачены частицами пыли и отскочили от межзвездной среды, являясь своего рода эхом.